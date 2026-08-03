Посол США: соглашения о совместном производстве перехватчиков для Patriot не будет до зимы

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что потенциальное соглашение о совместном производстве перехватчиков для систем ПВО Patriot, вероятно, не будет заключено до этой зимы.

Об этом он заявил в эфире Fox News, пишет "Европейская правда".

Уитакер отметил, что в настоящее время Вашингтон рассматривает возможности совместного производства с Украиной и европейскими партнерами перехватчиков для систем ПВО Patriot, чтобы расширить оборонную промышленную базу.

"Есть возможности совместного производства, которые мы можем реализовать с украинцами и европейцами, чтобы расширить промышленную базу и поддержать оборону Украины и Европы", – сказал он.

По словам посла США при НАТО, переговоры по таким соглашениям продолжаются, в частности после встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, последующих переговоров в Киеве, а также контактов с компаниями, обладающими необходимыми технологиями.

В то же время американский дипломат подчеркнул, что первоочередной задачей сейчас является как можно более быстрое обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны в преддверии зимы.

"Самое важное сейчас – это как можно быстрее поставить средства ПВО, необходимые Украине, чтобы пережить еще одну зиму: будь то от союзников, у которых есть избыточные ракеты, или путем увеличения производства на наших собственных заводах", – сказал он.

Впрочем, Уитакер подчеркнул, что соглашение о производстве перехватчиков для системы Patriot не будет готово к этой зиме.

"Долгосрочное соглашение о производстве не будет заключено до этой зимы. Поэтому мы продолжим работать над этим", – сказал он.

Напомним, во время публичной части встречи американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО 8 июля президент США заявил, что США предоставят Украине право производить Patriot.

Позже Зеленский отметил, что после политической договоренности с Трампом о лицензии на производство Patriot должна начаться техническая работа по ее реализации.

Впрочем, спустя некоторое время Трамп заявил, что еще не решил, разрешит ли он Украине производить ракеты-перехватчики для системы Patriot. Он сказал, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.