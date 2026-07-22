Зеленський обговорив з послом США при НАТО постачання перехоплювачів до Patriot

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послом США при НАТО Метью Вітакером та командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Про це Зеленський написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український президент, в ході зустрічі передусім йшлося про збільшення постачання перехоплювачів для Patriot у межах програми PURL.

"Також обговорили двостороннє оборонне партнерство між США та Україною: реалізацію рішення президента Трампа, ухваленого в Анкарі, про надання Україні ліцензії на виробництво Patriot, а також Drone Deal, яку наші команди зараз опрацьовують. Це має реальний потенціал, і сподіваємось, що скоро вдасться фіналізувати", – розповів він.

Крім того, Зеленський вручив Кертісу Баззарду орден "За заслуги" III ступеня.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі американського президента Дональда Трампа й Володимира Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня президент США заявив, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Пізніше Зеленський зазначив, що після політичної домовленості з Трампом про ліцензію на виробництво Patriot має початися технічна робота для її втілення.

За даними ЗМІ, виробництво американських ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot для України, найімовірніше, буде організовано в якійсь європейській країні, зокрема розглядається варіант з Німеччиною.