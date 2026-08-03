У Сеуті готують розміщення для майже 900 неповнолітніх мігрантів, які залишились там

Влада іспанського міста Сеута організовує розміщення близько 900 неповнолітніх мігрантів, які залишились там після масштабного прибуття охочих потрапити до Європи – більшість з яких вже повернули до Марокко.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Влада іспанського міста Сеута на африканському узбережжі намагається оперативно розширити існуючі місця для розселення мігрантів, щоб розмістити щонайменш 862 неповнолітніх без супроводу, яких не стали депортувати після хвилі масового прибуття мігрантів з території Марокко минулого тижня.

Реальна кількість дітей, які потребують прихистку і підтримки, може бути більшою – деякі можуть досі ховатися на вулицях. Припускають, що у підсумку їх буде трохи більше тисячі. Облаштування додаткових приміщень розраховують закінчити за кілька днів.

Нагадаємо, минулого тижня до Сеути за лічені дні раптово прибули близько 50 тисяч охочих потрапити до Європи. У підсумку майже всіх їх повернули назад до Марокко, у Сеуті залишається не більше 5 тисяч.

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