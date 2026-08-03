В Сеуте готовят места для размещения почти 900 несовершеннолетних мигрантов, оставшихся там

Власти испанского города Сеута организуют размещение около 900 несовершеннолетних мигрантов, оставшихся там после массового прибытия желающих попасть в Европу – большинство из которых уже вернули в Марокко.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Власти испанского города Сеута на африканском побережье пытаются оперативно расширить существующие места для размещения мигрантов, чтобы разместить как минимум 862 несовершеннолетних без сопровождения, которых не стали депортировать после волны массового прибытия мигрантов с территории Марокко на прошлой неделе.

Реальное количество детей, нуждающихся в приюте и поддержке, может быть больше – некоторые, возможно, до сих пор скрываются на улицах. Предполагается, что в итоге их будет чуть больше тысячи. Обустройство дополнительных помещений рассчитывают завершить через несколько дней.

Напомним, на прошлой неделе в Сеуту за считанные дни внезапно прибыли около 50 тысяч желающих попасть в Европу. В итоге почти всех их вернули обратно в Марокко, в Сеуте остается не более 5 тысяч.

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