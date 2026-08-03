Корецький: без злагодженої роботи уряду і Ради не буде руху до ЄС

Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив на потребі синхронної та злагодженої роботи між урядом та парламентом для схвалення необхідних законопроєктів, які ведуть Україну до Європейського Союзу.

Про це він сказав під час виступу на нараді послів у Києві, 3 серпня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Корецький заявив, що його стратегічний пріоритет – це максимально швидкий рух України до членства у Європейському Союзі.

"Ми продовжимо те, що було започатковано попередніми урядами, тому що зроблено багато; все найкраще ми заберемо і підсилимо", – запевнив він.

Прем'єр наголосив, що успішне виконання євроінтеграційного порядку денного неможливе без тісної співпраці уряду та парламенту.

"Я вже на всіх рівнях це і просив, і вимагав: без синхронної злагодженої роботи уряду з парламентом не буде тієї достатньої й необхідної кількості законопроєктів, які ведуть нас до Європейського Союзу", – акцентував прем’єр.

Нещодавно прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін пов’язав очікувану затримку з відкриттям останніх переговорних кластерів про вступ України в ЄС з процесом реформ.

В інтерв’ю "ЄвроПравді" Мартін розповідав, що мета ірландського головування в ЄС – відкрити всі переговорні кластери з Україною до кінця року, і для цього спершу необхідно якомога швидше відкрити кластери 2 і 3. Однак відкриття кластерів 4 і 5 затримається; за його словами, саме такий графік є реалістичним.

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