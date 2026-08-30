Стубб про візит глави ЦРУ до Москви: "Я переконаний, що діалог необхідний"

Президент Фінляндії Александр Стубб похвалив таємний візит директор ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Про це він сказав у інтерв'ю Bild, передає "Європейська правда".

Як відомо, Реткліфф відвідував Москву на початку тижня.

"Я вважаю, що це добре. Справді. Я переконаний, що діалог необхідний", – сказав Стубб.

На його думку, американцям і росіянам також доречно підтримувати контакти "у різних форматах".

"Сподіваюся, що американські військові також ведуть переговори з російськими військовими", – акцентував президент Фінляндії.

Також він вважає, що Європа повинна шукати контактів із Кремлем.

"Я вважаю, що хтось у Європі (...) повинен відновити діалог із Росією, щоб зрозуміти, що там відбувається. Нам потрібно спілкуватися один з одним на політичному рівні", – сказав Стубб.

Його "велике занепокоєння щодо нинішнього мовчання стосовно Росії полягає в тому, що це створює там ілюзії" щодо того, що відбувається в Європі.

Американський президент Дональд Трамп після візиту Реткліффа висловив надію, що з візиту американського директора ЦРУ до Москви "можливо, щось вийде".

А ЗМІ писали, що Реткліфф під час своєї таємної поїздки до Москви начебто запропонував провести тристоронню зустріч між президентами США та України – Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, а також з очільником Кремля Владіміром Путіним.

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