Стубб про візит глави ЦРУ до Москви: "Я переконаний, що діалог необхідний"
Президент Фінляндії Александр Стубб похвалив таємний візит директор ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.
Про це він сказав у інтерв'ю Bild, передає "Європейська правда".
Як відомо, Реткліфф відвідував Москву на початку тижня.
"Я вважаю, що це добре. Справді. Я переконаний, що діалог необхідний", – сказав Стубб.
На його думку, американцям і росіянам також доречно підтримувати контакти "у різних форматах".
"Сподіваюся, що американські військові також ведуть переговори з російськими військовими", – акцентував президент Фінляндії.
Також він вважає, що Європа повинна шукати контактів із Кремлем.
"Я вважаю, що хтось у Європі (...) повинен відновити діалог із Росією, щоб зрозуміти, що там відбувається. Нам потрібно спілкуватися один з одним на політичному рівні", – сказав Стубб.
Його "велике занепокоєння щодо нинішнього мовчання стосовно Росії полягає в тому, що це створює там ілюзії" щодо того, що відбувається в Європі.
Американський президент Дональд Трамп після візиту Реткліффа висловив надію, що з візиту американського директора ЦРУ до Москви "можливо, щось вийде".
А ЗМІ писали, що Реткліфф під час своєї таємної поїздки до Москви начебто запропонував провести тристоронню зустріч між президентами США та України – Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, а також з очільником Кремля Владіміром Путіним.
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