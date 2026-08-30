Укр Рус Eng

Стубб про візит глави ЦРУ до Москви: "Я переконаний, що діалог необхідний"

Новини — Неділя, 30 серпня 2026, 08:50 — Уляна Кричковська-Богданова

Президент Фінляндії Александр Стубб похвалив таємний візит директор ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. 

Про це він сказав у інтерв'ю Bild, передає "Європейська правда". 

Як відомо, Реткліфф відвідував Москву на початку тижня.

"Я вважаю, що це добре. Справді. Я переконаний, що діалог необхідний", – сказав Стубб. 

На його думку, американцям і росіянам також доречно підтримувати контакти "у різних форматах". 

"Сподіваюся, що американські військові також ведуть переговори з російськими військовими", – акцентував президент Фінляндії.

Також він вважає, що Європа повинна шукати контактів із Кремлем.

"Я вважаю, що хтось у Європі (...) повинен відновити діалог із Росією, щоб зрозуміти, що там відбувається. Нам потрібно спілкуватися один з одним на політичному рівні", – сказав Стубб. 

Його "велике занепокоєння щодо нинішнього мовчання стосовно Росії полягає в тому, що це створює там ілюзії" щодо того, що відбувається в Європі. 

Американський президент Дональд Трамп після візиту Реткліффа висловив надію, що з візиту американського директора ЦРУ до Москви "можливо, щось вийде".  

А ЗМІ писали, що Реткліфф під час своєї таємної поїздки до Москви начебто запропонував провести тристоронню зустріч між президентами США та України – Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, а також з очільником Кремля Владіміром Путіним. 

Читайте також: ЦРУ береться за війну? Деталі та причини поїздки глави розвідки США до Москви  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Війна з РФ США
Реклама: