Стубб о визите главы ЦРУ в Москву: "Я убежден, что диалог необходим"

Президент Финляндии Александр Стубб высоко оценил тайный визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

Об этом он заявил в интервью Bild, передает "Европейская правда".

Как известно, Ретклифф посетил Москву в начале недели.

"Я считаю, что это хорошо. Действительно. Я убежден, что диалог необходим", – сказал Стубб.

По его мнению, американцам и россиянам также целесообразно поддерживать контакты "в различных форматах".

"Надеюсь, что американские военные также ведут переговоры с российскими военными", – подчеркнул президент Финляндии.

Кроме того, он считает, что Европа должна искать контакты с Кремлем.

"Я считаю, что кто-то в Европе (...) должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит. Нам нужно общаться друг с другом на политическом уровне", – сказал Стубб.

Его "большая обеспокоенность в связи с нынешним молчанием по поводу России заключается в том, что это создает там иллюзии" относительно того, что происходит в Европе.

Американский президент Дональд Трамп после визита Ретклиффа выразил надежду, что из визита американского директора ЦРУ в Москву "возможно, что-то получится".

А СМИ писали, что Ретклифф во время своей тайной поездки в Москву якобы предложил провести трехстороннюю встречу между президентами США и Украины – Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также с главой Кремля Владимиром Путиным.

Читайте также: ЦРУ берется за войну? Детали и причины поездки главы разведки США в Москву