ЗМІ: глава ЦРУ пропонував провести саміт за участю Трампа, Зеленського і Путіна

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час своєї таємної поїздки до Москви начебто запропонував провести тристоронню зустріч між президентами США та України – Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, а також з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це пише Axios із посиланням на дані обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, візит Реткліффа частково мав на меті з’ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна зробити крок у напрямку відновлення переговорів щодо завершення війни за посередництва США.

У п’ятницю, 28 серпня, як зазначається, американські посадовці поінформували Зеленського про переговори Реткліффа в Москві та пропозицію щодо проведення тристоронньої зустрічі.

За словами співрозмовників, посадовці повідомили Зеленському, що Реткліфф також обговорив у Москві можливість відновлення мирних переговорів.

28 серпня Зеленський подякував американській стороні за необхідну "тональність розмови з Росією". Американський президент Дональд Трамп після візиту Реткліффа висловив надію, що з візиту американського директора ЦРУ до Москви "можливо, щось вийде".

А ЗМІ писали, що Реткліфф під час таємного візиту до Москви начебто поділився своєю песимістичною оцінкою стану російської війни проти України та закликав росіян укласти угоду, перш ніж їхнє військове й економічне становище погіршиться.

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