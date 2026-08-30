СМИ: посла Украины вызвали в МИД Турции из-за атак на суда в Черном море

Посла Украины в Анкаре вызвали в Министерство иностранных дел Турции после атак на два судна, эксплуатируемых Турцией, в Чёрном море.

Об этом сообщило Anadolu со ссылкой на источники в турецком МИД, передает "Европейская правда".

По данным источников, во время встречи турецкие чиновники подчеркнули необходимость обеспечения безопасности жизни, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море и "вынесли необходимые предупреждения".

По данным издания, судно "Lider Bordo Mavi" подверглось нападению 26 августа у российского портового города Туапсе в Чёрном море. На следующий день судно "Lider Kocatepe", которое было направлено для буксировки первого судна, также стало целью атаки.

4 августа Турцияпризвала Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море после того, как в результате атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск было повреждено судно, принадлежащее Турции, а трое членов экипажа получили серьёзные ранения.

Через несколько дней СМИ писали, что Турция ограничивает движение некоторых коммерческих судов в Чёрном море, поскольку власти страны обеспокоены ростом числа российских и украинских атак на суда в этом регионе.