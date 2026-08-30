В Румынии подняли истребители из-за воздушной цели у границы с Украиной

В Румынии в воскресенье, 30 августа, для северо-восточной части уезда Тулча объявили тревогу после того, как радиолокационные системы Министерства национальной обороны обнаружили воздушную цель вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщило Минобороны страны, передает digi24, пишет "Европейская правда".

По данным румынского Минобороны, цель фбыла зафиксирована в 10:36 примерно в 20 километрах к востоку от украинского города Вилково. Для наблюдения за ситуацией в воздух поднялись два истребителя F-16.

После получения информации от Национального военного командного центра Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям в 10:50 разослала предупреждение жителям северо-восточной части уезда Тулча.

В то же время румынские власти пока не сообщали о вхождении воздушной цели в воздушное пространство страны.

27 августа румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушную цель в 33 км к северу от украинского острова Змеиный.

26 августа на пляже в Олимпи, что в румынском уезде Констанца,был найден фрагмент неизвестного беспилотника.

В тот же день обломкидронов нашли сразу на нескольких пляжах в Болгарии.