Оппозиционные партии призывают провести в Эстонии досрочные парламентские выборы

Оппозиционные партии Isamaa ("Родина"), Центристская партия и EKRE призывают отправить в отставку нынешнее правительство меньшинства, состоящее из Партии реформ и Eesti 200, и провести в Эстонии досрочные выборы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

"Партия Isamaa предлагает всем парламентским партиям и независимым депутатам Рийгикогу начать консультации с целью проведения новых, досрочных выборов в парламент как можно скорее и в соответствии с Конституцией. Для этого целесообразно, в соответствии со всеми нормами основного закона, выразить вотум недоверия правительству Кристена Михала", – говорится в заявлении совета партии Isamaa, распространенном в воскресенье, 30 августа.

"Правительство Партии реформ утратило большинство в парламенте. Кабмин откладывает принятие важных решений по проблемам демографии, государственных финансов, здравоохранения и других жизненно важных сфер. Эстонию ждут критически важные переговоры о долгосрочных бюджетных условиях ЕС, в ходе которых уходящее в отставку правительство планирует ещё до выборов принять обязательные к исполнению решения на семь лет. "Хаос в энергетике углубился", – говорится в заявлении.

"К сожалению, правительство не смогло сформулировать четкую позицию в сфере энергетики, не говоря уже о защите интересов Эстонии на уровне ЕС", – говорится в тексте обращения.

"Чтобы Эстония могла двигаться вперёд, правительство Михала должно уйти в отставку. Новые выборы – это возможность восстановить доверие, дать гражданам возможность честно высказать своё мнение и определить ожидания относительно будущего", – заявили в Isamaa.

В субботу Центристская партия также призвала к проведению досрочных выборов, заявив, что неспособность правительства управлять государством представляет угрозу безопасности.

По словам председателя Центристской партии Михаила Килварта, свежий аудит Госконтроля по ситуации в сфере обороны свидетельствует о полном провале правительства.

"Нынешнее правительство оправдывало расходами на оборону неожиданные повышения налогов, рост дефицита государственного бюджета, а также ухудшение материального положения людей. Теперь выявились недостатки, которые ни одно государство не может себе позволить в нынешней ситуации с точки зрения безопасности. Хаос в сфере обороны ставит под угрозу безопасность всей страны. Теперь уже недостаточно отставки какого-то чиновника или министра. В отставку должно уйти все правительство, и необходимо объявить досрочные выборы", – заявил Килварт.

По его словам, кризис в сфере обороны – не единственная проблема правительства.

"Экономический прогноз показывает, что у правительства нет содержательного плана по оживлению экономики и сдерживанию государственного долга. В то же время усугубляются проблемы в сфере образования, энергетики и социальной политики, а материальное положение людей ухудшается. Нынешнее правительство не решает кризисы, а лишь пытается представить реальность в более благоприятном свете. Это не управление государством", – сказал Килварт.

Он добавил, что ждать решения проблем до следующих очередных парламентских выборов нельзя, поскольку Эстония теряет драгоценное время, а решение накопившихся проблем становится всё сложнее.

На этой неделе руководство EKRE также обратилось ко всем членам парламента с предложением как можно скорее отправить в отставку правительство меньшинства во главе с Кристеном Михалом.

В обращении председателя EKRE Мартина Хельме говорится, что правительство Михала давно утратило поддержку большинства общества, а теперь оно утратило и поддержку большинства в Рийгикогу.

Ранее в этом месяце из-за ухода двух депутатов из рядов своих партий правительственная коалиция Эстонии утратила большинство в Рийгикогу.

Напомним, весной 2025 года "реформисты" и "Эстония 200" прекратили сотрудничество с социал-демократами. В результате в правительстве сменились пять министров, но ключевые для Украины должности занимают те же люди.

Правительство начинало работу во главе с Каей Каллас, однако после европейских выборов 2024 года она перешла на работу в Еврокомиссию, а "Партию реформ" и эстонское правительство возглавил Кристен Михал.

Следующие плановые выборы в стране должны состояться 7 марта 2027 года.