У Німеччині в результаті нападу з ножем на вокзалі загинула громадянка Ірландії

В ніч проти неділі на залізничному вокзалі в німецькому Розенхаймі на жінку з Ірландії було скоєно смертельний напад з ножем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

В перші години неділі в Розенхаймі у Верхній Баварії 31-річна жінка загинула внаслідок нападу з ножем. Поліція повідомила, що жінку доставили до лікарні, але вона померла від отриманих травм .

Федеральна поліція затримала підозрюваного одразу після скоєння злочину. Ним є 27-річний німець із району Фюрстенфельдбрук. Поліція підтвердила, що останнім часом чоловік не мав постійного місця проживання.

За даними поліції, напад стався о 00:50. Обставини та мотив злочину досі невідомі. Поліція розшукує свідків, які бачили сварку або сам напад.

У липні троє людей постраждали внаслідок нападу з ножем у північній частині Парижа, нападник, ймовірно, діяв з ісламістських мотивів.

Перед цим у Греції двоє туристів отримали поранення внаслідок нападу з ножем біля входу на територію археологічного комплексу Акрополя – одного з найвідвідуваніших місць Афін.