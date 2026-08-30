В Германии в результате нападения с ножом на вокзале погибла гражданка Ирландии

В ночь на воскресенье на железнодорожном вокзале в немецком Розенхайме на женщину из Ирландии было совершено смертельное нападение с ножом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В первые часы воскресенья в Розенхайме в Верхней Баварии 31-летняя женщина погибла в результате нападения с ножом. Полиция сообщила, что женщину доставили в больницу, но она скончалась от полученных травм.

Федеральная полиция задержала подозреваемого сразу после совершения преступления. Им является 27-летний немец из района Фюрстенфельдбрук. Полиция подтвердила, что в последнее время у мужчины не было постоянного места жительства.

По данным полиции, нападение произошло в 00:50. Обстоятельства и мотив преступления пока неизвестны. Полиция разыскивает свидетелей, которые видели ссору или само нападение.

В июле трое человек пострадали в результате нападения с ножом в северной части Парижа; нападавший, вероятно, действовал из исламистских мотивов.

Ранее в Греции двое туристов получили ранения в результате нападения с ножом у входа на территорию археологического комплекса Акрополя – одного из самых посещаемых мест Афин.