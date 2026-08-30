У Польщі в прикордонні з Україною оголошували тривогу

У неділю вдень мешканці Люблінського воєводства Польщі отримали сповіщення, яке попереджало їх про триваючий російську атаку на захід України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Перше повідомлення було надіслано о 15:07. "УВАГА! УВАГА! УВАГА! На території західної України триває масований повітряний напад. Слідкуйте за повідомленнями", – таким був його зміст.

Однак о 15:13 з’явилося нове повідомлення, яке скасовувало попередню тривогу. "УВАГА! УВАГА! УВАГА! Масовий напад на території західної України завершився. На території Республіки Польща немає загрози. Слідкуйте за повідомленнями", – повідомив урядовий центр безпеки.

30 липня під час масового нападу Росії на Україну одна з російських ракет вторглася в польський повітряний простір і впала на території Польщі. Після цього інциденту суперечки викликали, зокрема, система оповіщення та питання надсилання попереджень. Уряд оголосив про зміни.

Заступниця міністра оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила в середині серпня, що, так само як зараз командування армії публічно повідомляє про підйом винищувачів у зв’язку з ситуацією в Україні, "тепер також надсилатимуться SMS-повідомлення про небезпечну ситуацію".

У Румунії в неділю, 30 серпня, для північно-східної частини повіту Тулча оголосили тривогу після того, як радіолокаційні системи Міністерства національної оборони виявили повітряну ціль поблизу кордону з Україною.

27 серпня румунська система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль за 33 км на північ від українського острова Зміїний.