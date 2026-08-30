В Польше в приграничной с Украиной зоне объявляли тревогу

В воскресенье днём жители Люблинского воеводства Польши получили уведомление, предупреждавшее их о продолжающейся российской атаке на запад Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Первое сообщение было отправлено в 15:07. "ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! На территории западной Украины продолжается массированное воздушное нападение. Следите за сообщениями", – таков был его текст.

Однако в 15:13 появилось новое сообщение, отменяющее предыдущую тревогу. "ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Массированное нападение на территории западной Украины завершилось. На территории Республики Польша угрозы нет. Следите за сообщениями", – сообщил правительственный центр безопасности.

30 июля во время массированного нападения России на Украину одна из российских ракет вторглась в польское воздушное пространство и упала на территории Польши. После этого инцидента споры вызвали, в частности, система оповещения и вопрос отправки предупреждений. Правительство объявило об изменениях.

Заместитель министра обороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила в середине августа, что, так же как сейчас командование армии публично сообщает о подъёме истребителей в связи с ситуацией в Украине, "теперь также будут рассылаться SMS-сообщения об опасной ситуации".

В Румынии в воскресенье, 30 августа, для северо-восточной части уезда Тулча объявили тревогу после того, как радиолокационные системы Министерства национальной обороны обнаружили воздушную цель вблизи границы с Украиной.

27 августа румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушную цель в 33 км к северу от украинского острова Змеиный.