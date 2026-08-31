США планують оголошувати вторинні санкції проти Ірану щотижня

Міністерство фінансів США, ймовірно, щотижня оголошуватиме нові вторинні санкції, спрямовані на посилення економічного тиску на Іран, спершу зосереджуючись на банківських установах.

Про це міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив у коментарі Reuters, передає "Європейська правда".

Після запровадження санкцій проти філій єгипетського банку Banque Misr в Об’єднаних Арабських Еміратах через нібито фінансові зв’язки з Іраном, Бессент зазначив, що наступним кроком може стати повне відключення фінансової установи від доларової системи.

"Ви будете бачити набагато більше таких заходів щотижня. Ми починаємо з банків і даємо їм зрозуміти, що не можна тримати іранські гроші та допомагати режиму", – сказав Бессент напередодні зустрічі міністрів фінансів країн G20.

Американський посадовець заявив, що має намір донести до міністрів фінансів та керівників центральних банків країн Групи двадцяти чітке послання: або вони розривають економічні зв’язки з Іраном, або їм загрожують вторинні санкції від США.

"Не може бути жодних прогалин. Ви або з нами, або з іранцями", – наголосив Бессент.

Водночас міністр не погоджується з деякими критиками, які стверджують, що санкції проти Ірану не будуть успішними, якщо вони не будуть спрямовані проти китайських компаній.

За його словами, більшість закупівель Китаєм нафти з Ірану було обмежено завдяки блокаді іранських портів з боку США, а обсяги нафти, що зберігається на танкерах, поступово зменшуються.

Нагадаємо, 25 серпня Сполучені Штати розпочали операцію "Економічний вигнанець", спрямовану проти Ірану та його союзників.

Як зазначається, ця операція розширює категорії вторинних санкцій щодо організацій та країн, які здійснюють операції з Тегераном, а також запроваджує нові санкції в низці життєво важливих секторів іранської економіки, включаючи цифрові активи, золото, авіацію, технології та судноплавство.

Ввечері 30 серпня та вночі 31 серпня Сполучені Штати та Іран обмінялись новими ударами, що поновило бойові дії після понад місяця перерви.