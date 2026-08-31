США планируют еженедельно вводить вторичные санкции против Ирана

Министерство финансов США, вероятно, будет еженедельно вводить новые вторичные санкции, направленные на усиление экономического давления на Иран, сначала сосредоточившись на банковских учреждениях.

Об этом министр финансов США Скотт Бессент сообщил в комментарии Reuters, передает "Европейская правда".

После введения санкций против филиалов египетского банка Banque Misr в Объединенных Арабских Эмиратах из-за якобы финансовых связей с Ираном Бессент отметил, что следующим шагом может стать полное отключение финансового учреждения от долларовой системы.

"Вы будете видеть гораздо больше таких мер каждую неделю. Мы начинаем с банков и даем им понять, что нельзя хранить иранские деньги и помогать режиму", – сказал Бессент накануне встречи министров финансов стран "Группы двадцати".

Американский чиновник заявил, что намерен донести до министров финансов и руководителей центральных банков стран Группы двадцати четкий посыл: либо они разрывают экономические связи с Ираном, либо им грозят вторичные санкции со стороны США.

"Не может быть никаких лазеек. Вы либо с нами, либо с иранцами", – подчеркнул Бессент.

В то же время министр не согласен с некоторыми критиками, утверждающими, что санкции против Ирана не будут успешными, если они не будут направлены против китайских компаний.

По его словам, большинство закупок Китаем нефти из Ирана было ограничено благодаря блокаде иранских портов со стороны США, а объемы нефти, хранящейся на танкерах, постепенно сокращаются.

Напомним, 25 августа Соединенные Штаты начали операцию "Экономический изгнанник", направленную против Ирана и его союзников.

Как отмечается, эта операция расширяет категории вторичных санкций в отношении организаций и стран, осуществляющих операции с Тегераном, а также вводит новые санкции в ряде жизненно важных секторов иранской экономики, включая цифровые активы, золото, авиацию, технологии и судоходство.

Вечером 30 августа и ночью 31 августа Соединённые Штаты и Иран обменялись новыми ударами, что возобновило боевые действия после более чем месячного перерыва.