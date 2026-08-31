Трамп заявив, що "розносить у друзки" ключовий для Ірану острів, додавши ШІ-відео ударів

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі згенероване штучним інтелектом відео з "ударами по острову Харг", який має ключове значення для енергетичного експорту Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", допис з’явився у його соцмережі Truth Social.

Трамп опублікував 10-секундний відеоролик, явно згенерований штучним інтелектом, де на передньому плані видно оператора за пультом, а внизу видніються кадри ударів по нафтогазовій інфраструктурі та військових кораблях.

New media post from Donald J. Trump



( TS: Aug 30 2026, 10:19 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍​‌‌‍​​​‍‍​​‍‍​​‍‌​‍‍‌‌‌‌​‍​​​‍ pic.twitter.com/92fRZBiPza – Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 31, 2026

Трамп підписав його фразою "Острів Харг розносять у друзки".

Також днями американський президент опублікував у себе в Truth Social гротескне ШІ-відео з "гусьми-спецназівцями" біля озера Онтаріо на тлі торгової війни з Канадою.

Цієї ночі США та Іран вперше за понад місяць знову обмінялися ударами, проте повідомлень про американські удари по острову Харг не було.

Харг вже не вперше за час кампанії Трампа проти Ірану стає об’єктом його погроз. Неофіційно повідомляли, що американський президент розглядав захоплення острова як один з варіантів розширення війни, проте досі ці ідеї та погрози не отримали продовження.