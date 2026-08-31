Трамп заявил, что "разносит в щепки" ключевой для Ирана остров, добавив ИИ-видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети видео, сгенерированное искусственным интеллектом, с "ударами по острову Харг", который имеет ключевое значение для энергетического экспорта Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", пост появился в его социальной сети Truth Social.

Трамп опубликовал 10-секундный видеоролик, явно сгенерированный искусственным интеллектом, где на переднем плане виден оператор за пультом, а внизу – кадры ударов по нефтегазовой инфраструктуре и военным кораблям.

New media post from Donald J. Trump



( TS: Aug 30 2026, 10:19 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍​‌‌‍​​​‍‍​​‍‍​​‍‌​‍‍‌‌‌‌​‍​​​‍ pic.twitter.com/92fRZBiPza – Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 31, 2026

Трамп подписал его фразой "Остров Харг разносят в щепки".

Также на днях американский президент опубликовал у себя в Truth Social гротескное ИИ-видео с "гусиным спецназом" у озера Онтарио на фоне торговой войны с Канадой.

Этой ночью США и Иран впервые за более чем месяц снова обменялись ударами, однако сообщений об американских ударах по острову Харг не поступало.

Харг уже не впервые за время кампании Трампа против Ирана становится объектом его угроз. Неофициально сообщалось, что американский президент рассматривал захват острова как один из вариантов расширения войны, однако до сих пор эти идеи и угрозы не получили продолжения.