Греція підписала угоду з Ізраїлем про закупівлю компонентів до багаторівневої системи ППО

Греція та Ізраїль у понеділок підписали оборонну угоду, яка втілить у життя проєкт "Щит Ахілла" – грецьку багаторівневу систему протиповітряної оборони з передовими технологіями, основну частину якої становитимуть ізраїльські компоненти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міноборони Ізраїлю у Facebook.

Угода на майже 3 млрд євро передбачає передачу Греції ізраїльських систем протиповітряної оборони, які довели свою ефективність у бойових умовах як до, так і після початку війни на Близькому Сході. До складу системи входять комплекси Spike і Barak, а також система "Праща Давида".

Вартість виробництва та розгортання "Щита Ахілла" становить 3,6 млрд євро. Система буде поступово передаватися грецьким збройним силам.

Очікується, що система почне повноцінно функціонувати через 35 місяців, а частка Греції у процесі виробництва та встановлення становитиме 25% від загального обсягу проєкту.

Наприкінці липня у Греції схвалили 11 програм закупівель у сфері оборони загальною вартістю 4,2 млрд євро, причому найбільші інвестиції спрямовані на створення системи протиповітряної оборони на основі ізраїльських технологій, відомої як "Щит Ахілла".

Греція планує витратити близько 28 млрд євро до 2036 року на модернізацію своїх Збройних сил. Близько 3 млрд євро буде використано для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони та захисту від дронів.