Греция подписала договор с Израилем о закупке компонентов для системы ПВО

Греция и Израиль в понедельник подписали оборонное соглашение, которое позволит реализовать проект "Щит Ахилла" – греческую многоуровневую систему противовоздушной обороны с передовыми технологиями, основную часть которой составят израильские компоненты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Минобороны Израиля в Facebook.

Соглашение на сумму почти 3 млрд евро предусматривает передачу Греции израильских систем противовоздушной обороны, доказавших свою эффективность в боевых условиях как до, так и после начала войны на Ближнем Востоке. В состав системы входят комплексы Spike и Barak, а также система "Праща Давида".

Стоимость производства и развертывания "Щита Ахилла" составляет 3,6 млрд евро. Система будет постепенно передаваться греческим вооруженным силам.

Ожидается, что система начнет полноценно функционировать через 35 месяцев, а доля Греции в процессе производства и установки составит 25% от общего объема проекта.

В конце июля в Греции одобрили 11 программ закупок в сфере обороны общей стоимостью 4,2 млрд евро, причем наибольшие инвестиции направлены на создание системы противовоздушной обороны на основе израильских технологий, известной как "Щит Ахилла".

Греция планирует потратить около 28 млрд евро до 2036 года на модернизацию своих Вооружённых сил. Около 3 млрд евро будет использовано для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны и защиты от дронов.