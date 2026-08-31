В ЄС підтримали економічну операцію США проти Ірану

Європейський Союз привітав зусилля США, спрямовані на забезпечення того, щоб Іран "припинив свою дестабілізуючу діяльність та добросовісно брав участь у мирних переговорах", шляхом додаткового економічного тиску, зокрема через операцію "Економічний вигнанець", оголошену минулого тижня.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, оприлюдненій перед зустрічами міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G20 31 серпня та 1 вересня в США, пише "Європейська правда".

У заяві зазначається, що ЄС продовжуватиме тісну співпрацю зі Сполученими Штатами, іншими країнами з G7 та міжнародними партнерами, щоб підтримувати тиск на Іран та сприяти регіональній стабільності.

У ЄС нагадали, що блок запровадив санкції, щоб запобігти використанню Іраном світової економіки та фінансової системи для підтримки своїх ворожих дій та підриву міжнародної безпеки.

Брюссель висловив готовність вжити подальших санкційних заходів для захисту своєї безпеки та інтересів, включаючи свободу судноплавства через Ормузьку протоку, додали у заяві.

Європейський Союз також закликав Іран скоротити свою ядерну програму та програму балістичних ракет, утриматися від дестабілізуючої діяльності в регіоні та в Європі, припинити військову підтримку війни Росії проти України та зупинити насильство та репресії проти власного народу.

В ЄС наголосили, що для досягнення мирного врегулювання, відновлення регіональної стабільності та забезпечення повної свободи судноплавства через Ормузьку протоку необхідні подальші дипломатичні зусилля.

Нагадаємо, 25 серпня Сполучені Штати розпочали операцію "Економічний вигнанець", спрямовану проти Ірану та його союзників.

Як зазначається, ця операція розширює категорії вторинних санкцій щодо організацій та країн, які здійснюють операції з Тегераном, а також запроваджує нові санкції в низці життєво важливих секторів іранської економіки, включаючи цифрові активи, золото, авіацію, технології та судноплавство.

Ввечері 30 серпня та вночі 31 серпня Сполучені Штати та Іран обмінялись новими ударами, що поновило бойові дії після понад місяця перерви.