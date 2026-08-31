В ЕС поддержали экономическую операцию США против Ирана

Европейский Союз приветствовал усилия США, направленные на то, чтобы Иран "прекратил свою дестабилизирующую деятельность и добросовестно участвовал в мирных переговорах", посредством дополнительного экономического давления, в частности в рамках операции "Экономический изгнанник", объявленной на прошлой неделе.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном перед встречами министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 31 августа и 1 сентября в США, пишет "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что ЕС будет продолжать тесное сотрудничество с Соединёнными Штатами, другими странами G7 и международными партнёрами, чтобы поддерживать давление на Иран и способствовать региональной стабильности.

В ЕС напомнили, что блок ввел санкции, чтобы предотвратить использование Ираном мировой экономики и финансовой системы для поддержки своих враждебных действий и подрыва международной безопасности.

Брюссель выразил готовность принять дальнейшие санкционные меры для защиты своей безопасности и интересов, включая свободу судоходства через Ормузский пролив, добавили в заявлении.

Европейский Союз также призвал Иран сократить свою ядерную программу и программу баллистических ракет, воздержаться от дестабилизирующей деятельности в регионе и в Европе, прекратить военную поддержку войны России против Украины и остановить насилие и репрессии против собственного народа.

В ЕС подчеркнули, что для достижения мирного урегулирования, восстановления региональной стабильности и обеспечения полной свободы судоходства через Ормузский пролив необходимы дальнейшие дипломатические усилия.

Напомним, 25 августа Соединенные Штаты начали операцию "Экономический изгой", направленную против Ирана и его союзников.

Как отмечается, эта операция расширяет категории вторичных санкций в отношении организаций и стран, осуществляющих операции с Тегераном, а также вводит новые санкции в ряде жизненно важных секторов иранской экономики, включая цифровые активы, золото, авиацию, технологии и судоходство.

Вечером 30 августа и ночью 31 августа Соединённые Штаты и Иран обменялись новыми ударами, что возобновило боевые действия после более чем месячного перерыва.