Президент Литви про візит глави ЦРУ до РФ: США не хочуть розголошення деталей

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що союзники були поінформовані про зміст візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, який відбувся минулого тижня, однак подробиці не підлягають оприлюдненню на прохання США.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У контексті візиту глави ЦРУ до Москви Науседа зазначив, що "союзники повідомляють нам усім про те, яким був зміст розмови".

"Усе гаразд, але з поваги до того, що Сполучені Штати не бажають розголошувати подробиці цієї зустрічі, ми дотримуємося встановленого порядку", – сказав президент журналістам у понеділок.

За словами Науседи, метою візиту було зниження напруженості в регіоні.

"Наразі можу констатувати, що зустріч відповідала поставленим цілям і була спрямована на деескалацію напруженості в регіоні; я дуже сподіваюся, що цей сигнал вчасно дійшов до кремлівського режиму", – підкреслив він.

Як відомо, 25 серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив візит до Москви. За даними ЗМІ, там Реткліфф попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

Крім того, за даними The New York Times, Реткліфф під час таємного візиту до Москви начебто поділився своєю песимістичною оцінкою стану російської війни проти України та закликав росіян укласти угоду, перш ніж їхнє військове й економічне становище погіршиться.

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