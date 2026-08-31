Президент Литвы о визите главы ЦРУ в РФ: США не хотят разглашения подробностей

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что союзники были проинформированы о содержании визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву, который состоялся на прошлой неделе, однако подробности не подлежат обнародованию по просьбе США.

Заявление литовского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В контексте визита главы ЦРУ в Москву Науседа отметил, что "союзники сообщают нам всем о том, каким было содержание беседы".

"Все в порядке, но из уважения к тому, что Соединенные Штаты не желают разглашать подробности этой встречи, мы придерживаемся установленного порядка", – сказал президент журналистам в понедельник.

По словам Науседы, целью визита было снижение напряженности в регионе.

"На данный момент могу констатировать, что встреча соответствовала поставленным целям и была направлена на деэскалацию напряженности в регионе; я очень надеюсь, что этот сигнал вовремя дошел до кремлевского режима", – подчеркнул он.

Как известно, 25 августа директор ЦРУ Джон Ретклифф посетил Москву. По данным СМИ, там Ретклифф предупредил российских чиновников, чтобы они не обостряли конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

Кроме того, по данным The New York Times, Ретклифф во время секретного визита в Москву якобы поделился своей пессимистической оценкой хода российской войны против Украины и призвал россиян заключить соглашение, прежде чем их военное и экономическое положение ухудшится.

Читайте также: ЦРУ берется за войну? Детали и причины поездки главы разведки США в Москву.