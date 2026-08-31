У Швейцарії затримали підозрюваного після стрілянини на рейв-вечірці

Швейцарська поліція повідомила в понеділок, що заарештувала 43-річного швейцарця у зв’язку зі смертельною стріляниною на рейв-вечірці в місті Ааргау, що сталася у вихідні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Поліція виходить з того, що напад, який стався в суботу ввечері в Ааргау, був справою рук одного злочинця.

Чоловіка затримали в понеділок, незадовго до першої години ночі. Його взяли під варту як головного підозрюваного.

Триває розслідування з метою встановлення точної послідовності подій, а також обставин і можливого мотиву.

Поліція, яка наразі не розшукує інших підозрюваних, оприлюднить додаткові подробиці у середу.

У результаті стрілянини, що сталася під час заходу на критому іподромі, загинула 22-річна італійка, а п’ятеро людей отримали поранення.

23 серпня у брюссельському муніципалітеті Сен-Жіль сталася стрілянина, в результаті якої одна людина отримала поранення. Інцидент стався на наступний день після того, як в іншому муніципалітеті Брюссельського столичного регіону – Андерлехті – було обстріляно поліцейську дільницю.

В липні у данському місті Нерресуннбю невідомий відкрив вогонь по поліції – внаслідок інциденту вогнепальних поранень зазнали троє людей, серед яких поліцейський.