У Швейцарії затримали підозрюваного після стрілянини на рейв-вечірці
Швейцарська поліція повідомила в понеділок, що заарештувала 43-річного швейцарця у зв’язку зі смертельною стріляниною на рейв-вечірці в місті Ааргау, що сталася у вихідні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.
Поліція виходить з того, що напад, який стався в суботу ввечері в Ааргау, був справою рук одного злочинця.
Чоловіка затримали в понеділок, незадовго до першої години ночі. Його взяли під варту як головного підозрюваного.
Триває розслідування з метою встановлення точної послідовності подій, а також обставин і можливого мотиву.
Поліція, яка наразі не розшукує інших підозрюваних, оприлюднить додаткові подробиці у середу.
У результаті стрілянини, що сталася під час заходу на критому іподромі, загинула 22-річна італійка, а п’ятеро людей отримали поранення.
23 серпня у брюссельському муніципалітеті Сен-Жіль сталася стрілянина, в результаті якої одна людина отримала поранення. Інцидент стався на наступний день після того, як в іншому муніципалітеті Брюссельського столичного регіону – Андерлехті – було обстріляно поліцейську дільницю.
В липні у данському місті Нерресуннбю невідомий відкрив вогонь по поліції – внаслідок інциденту вогнепальних поранень зазнали троє людей, серед яких поліцейський.