У Швейцарії сталася стрілянина на рейв-вечірці: є загиблий та поранені

У Швейцарії внаслідок стрілянини загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення; поліція розшукує підозрюваних у причетності до нападу.

Про це пише Sky News із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

За попередніми даними, стрілянина сталася під час рейв-вечірки. Деякі з потерпілих зазнали серйозних поранень.

Місцева поліція повідомила про "нічні постріли" в районі Шахена, у місті Аарау, після чого було розгорнуто масштабну поліцейську операцію.

Правоохоронці закликали мешканців та інших людей триматися подалі від району проведення операції. Через інцидент поліція оточила місцевий іподром, басейн та спортивний майданчик.

Наразі мотиви стрілянини та точні обставини події залишаються невідомими. Правоохоронці продовжують пошуки підозрюваних і встановлюють деталі нападу.

23 серпня у брюссельському муніципалітеті Сен-Жіль сталася стрілянина, в результаті якої одна людина отримала поранення. Інцидент стався на наступний день після того, як в іншому муніципалітеті Брюссельського столичного регіону – Андерлехті – було обстріляно поліцейську дільницю.

Минулого місяця у данському місті Нерресуннбю невідомий відкрив вогонь по поліції – внаслідок інциденту вогнепальних поранень зазнали троє людей, серед яких поліцейський.

У травні у французькій Ніцці двоє людей загинули і щонайменш троє отримали поранення через стрілянину, скоєну невідомим на скутері.