В Швейцарии задержали подозреваемого после стрельбы на рейв-вечеринке

Швейцарская полиция сообщила в понедельник, что арестовала 43-летнего швейцарца в связи со смертельной стрельбой на рейв-вечеринке в городе Ааргау, произошедшей в выходные.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

Полиция исходит из того, что нападение, произошедшее в субботу вечером в Ааргау, было делом рук одного преступника.

Мужчину задержали в понедельник, незадолго до часа ночи. Его взяли под стражу как главного подозреваемого.

Продолжается расследование с целью установления точной последовательности событий, а также обстоятельств и возможного мотива.

Полиция, которая в настоящее время не разыскивает других подозреваемых, обнародует дополнительные подробности в среду.

В результате стрельбы, которая произошла во время мероприятия на крытом ипподроме, погибла 22-летняя итальянка, а пять человек получили ранения.

23 августа в брюссельском муниципалитете Сен-Жиль произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение. Инцидент произошел на следующий день после того, как в другом муниципалитете Брюссельского столичного региона – Андерлехте – был обстрелян полицейский участок.

В июле в датском городе Нерресуннбю неизвестный открыл огонь по полиции – в результате инцидента огнестрельные ранения получили трое человек, в том числе полицейский.