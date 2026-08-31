Засудженому сину королеви Норвегії дозволили взяти участь у похороні короля Гаральда

Сину норвезької королеви Метте-Маріт, який був засуджений до чотирьох років ув’язнення за зґвалтування, домашнє насильство та інші злочини, дозволили взяти участь у похороні короля Гаральда V.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

29-річний Маріус Борг Хойбі перебуває під вартою з електронним браслетом в офіційній резиденції своєї матері і короля Гокона Скаугум, але може отримати дозвіл від поліції на виїзд звідти.

Раніше йому вже дозволяли відвідувати короля Гаральда, коли той перебував у Національній лікарні.

"Сьогодні, у понеділок, 31 серпня, йому також дозволено покинути місце утримання у зв’язку з перенесенням труни до Палацової каплиці, а також для участі у похороні 9 вересня", – зазначили в поліції.

Згідно з опублікованими фотографіями, Хойбі вже прибув до королівського палацу.

VG

Хойбі став членом королівської сім'ї, коли його мати Метте-Маріт вийшла заміж за кронпринца Гокона в 2001 році. Він не може претендувати на норвезький престол.

Нагадаємо, король Норвегії Гаральд V, найстарший монарх у Європі, помер у віці 89 років вранці 28 серпня. Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і згодом його стан значно погіршився.

Новий король Норвегії Гокон VIII складе присягу перед парламентом у вівторок, 1 вересня.

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