Осужденному сыну королевы Норвегии разрешили присутствовать на похоронах короля Харальда

Сыну норвежской королевы Метте-Марит, приговоренному к четырем годам лишения свободы за изнасилование, домашнее насилие и другие преступления, разрешили принять участие в похоронах короля Харальда V.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

29-летний Мариус Борг Хойби находится под стражей с электронным браслетом в официальной резиденции своей матери и короля Хокона Скаугум, но может получить разрешение от полиции на выезд оттуда.

Ранее ему уже разрешали навещать короля Харальда, когда тот находился в Национальной больнице.

"Сегодня, в понедельник, 31 августа, ему также разрешено покинуть место содержания в связи с переносом гроба в Дворцовую часовню, а также для участия в похоронах 9 сентября", – отметили в полиции.

Согласно опубликованным фотографиям, Хойби уже прибыл в королевский дворец.

VG

Хойби стал членом королевской семьи, когда его мать Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона в 2001 году. Он не может претендовать на норвежский престол.

Напомним, король Норвегии Харальд V, самый пожилой монарх в Европе, скончался в возрасте 89 лет утром 28 августа. Король некоторое время лечился от гемолитической анемии, и впоследствии его состояние значительно ухудшилось.

Новый король Норвегии Хокон VIII принесет присягу перед парламентом во вторник, 1 сентября.

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