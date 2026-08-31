Чеську євродепутатку і соратницю прем’єра визнали винною в шахрайстві з субсидіями ЄС

Вищий суд Праги визнав євродепутатку Яну Надьову винною у шахрайстві з субсидіями ЄС у справі на суму 2 млн євро, пов’язаній з Agrofert – сільськогосподарським конгломератом, пов’язаним із прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Суд засудив Надьову, депутатку Європарламенту від партії "Патріоти за Європу" та колишню радницю Бабіша, до трьох років позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання та п’ятирічним випробувальним терміном, а також до штрафу в розмірі близько 20 тисяч євро за шахрайство з субсидіями та заподіяння шкоди фінансовим інтересам ЄС.

Цим рішенням було підтверджено вирок суду нижчої інстанції, винесений у травні.

Надьова неодноразово заперечувала висунуті проти неї звинувачення і має намір подати апеляцію до Верховного суду Чехії, повідомив її адвокат. У квітні Європейський парламент позбавив її імунітету.

Цей вирок завершує чергову главу у тривалій справі, яку розслідували чеські органи влади та Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF).

Прокурори звинуватили Надьову в сприянні схемі, спрямованій на виділення Čapí Hnízdo (Гніздо лелеки) – рекреаційного центру в центральній Чехії – з конгломерату Agrofert. Метою було представити його як незалежне підприємство, щоб відповідати умовам отримання грантів ЄС для малих та середніх підприємств. Пізніше Agrofert повернув собі право власності на цей об’єкт.

Спочатку у судовій справі фігурували як Надьова, так і Бабіш. Однак після того, як у березні чеський парламент відмовився зняти парламентський імунітет прем’єр-міністра, справу було розділено Празьким міським судом. Провадження проти Бабіша залишатиметься призупиненим на час його повноважень. Він заперечує будь-які правопорушення.

Повернувшись на посаду прем’єр-міністра в грудні, Бабіш передав Agrofert у довірче управління і заявляє, що більше не має жодного стосунку до заснованого ним конгломерату. Однак критики стверджують, що нова структура майже не вирішує проблеми конфлікту інтересів.

Як писала "ЄвроПравда", окремі юристи вважають цей шлях юридично небездоганним, оскільки поняття "сліпий траст" відсутнє у чеському законодавстві.

У травні стало відомо, що Європейська комісія вимагає від Праги окремого письмового підтвердження під кожною заявкою на виплату субсидій від ЄС про те, що ці гроші не потраплять до компаній, пов'язаних із главою уряду Андреєм Бабішем.