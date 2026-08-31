Чешскую евродепутатку и соратницу премьера признали виновной в мошенничестве с субсидиями ЕС

Высший суд Праги признал евродепутата Яну Надьову виновной в мошенничестве с субсидиями ЕС по делу на сумму 2 млн евро, связанному с Agrofert – сельскохозяйственным конгломератом, связанным с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Суд приговорил Надьову, депутатку Европарламента от группы "Патриоты за Европу" и бывшую советницу Бабиша, к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания и пятилетним испытательным сроком, а также к штрафу в размере около 20 тысяч евро за мошенничество с субсидиями и нанесение ущерба финансовым интересам ЕС.

Этим решением был подтвержден приговор суда низшей инстанции, вынесенный в мае.

Надьова неоднократно отрицала выдвинутые против неё обвинения и намерена подать апелляцию в Верховный суд Чехии, сообщил её адвокат. В апреле Европейский парламент лишил её иммунитета.

Этот приговор завершает очередную главу в длительном деле, которое расследовали чешские власти и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Прокуроры обвинили Надьову в содействии схеме, направленной на выделение Čapí Hnízdo ("Гнездо аиста") – рекреационного центра в центральной Чехии – из конгломерата Agrofert. Целью было представить его как независимое предприятие, чтобы соответствовать условиям получения грантов ЕС для малых и средних предприятий. Позже Agrofert вернул себе право собственности на этот объект.

Изначально в судебном деле фигурировали как Надьова, так и Бабиш. Однако после того, как в марте чешский парламент отказался снять парламентский иммунитет премьер-министра, дело было разделено Пражским городским судом. Производство по делу против Бабиша будет приостановлено на время его пребывания в должности. Он отрицает какие-либо правонарушения.

Вернувшись на пост премьер-министра в декабре, Бабиш передал Agrofert в доверительное управление и заявляет, что больше не имеет никакого отношения к основанному им конгломерату. Однако критики утверждают, что новая структура практически не решает проблему конфликта интересов.

Как писала "ЕвроПравда", некоторые юристы считают этот путь юридически небезупречным, поскольку понятие "слепой траст" отсутствует в чешском законодательстве.

В мае стало известно, что Европейская комиссия требует от Праги отдельного письменного подтверждения под каждой заявкой на выплату субсидий от ЕС о том, что эти деньги не попадут в компании, связанные с главой правительства Андреем Бабишем.