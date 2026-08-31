В Естонії створили експертну раду для захисту молоді від ризиків соцмереж

Естонія приєдналася до європейських дискусій щодо безпеки дітей та молоді в інтернеті, водночас країна планує робити ставку не на загальну заборону соціальних мереж, а на профілактику та експертні рекомендації.

Про це оголосив у понеділок, 31 серпня, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, пише Euronews, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Міхал доручив національним експертам знайти способи зменшення негативного впливу соціальних мереж та ігрових середовищ на психічне здоров’я молоді.

Тепер консультативна рада у складі десяти експертів – від заступника голови Естонської національної ради молоді до нейробіолога та клінічного психолога – має до наступного року підготувати пропозиції та рекомендації для держави, батьків та молоді щодо як соціальних мереж, так і ігрових середовищ.

Мета полягає у розробці рішень, які враховують важливу роль цифрових середовищ у повсякденному житті молоді, але водночас вирішують та зменшують ризики, пов’язані з їхнім використанням.

Робота буде зосереджена на виявленні потенційних ризиків для психічного здоров’я молоді, запобіганні проблемному використанню цифрових технологій, підвищенні обізнаності серед дітей та батьків, а також пошуку шляхів створення безпечнішого цифрового середовища, яке краще захищатиме права, здоров’я та добробут молоді.

"Тривога та проблеми з психічним здоров’ям серед молоді є серйозною та дедалі більшою проблемою", – зазначив прем’єр Естонії.

Він вважає, що важливіше за заборони – це "знайти рішення, які б насправді допомогли молоді".

"Саме тому я скликав консультативну раду, до складу якої увійшли провідні естонські експерти, щоб у співпраці з дослідниками, фахівцями з роботи з молоддю та представниками молоді знайти ефективні способи зменшення негативного впливу соціальних мереж", – додав Міхал.

Нагадаємо, 13 липня Єврокомісія представила звіт експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений у часі доступ до соціальних мереж під наглядом батьків.

Водночас пізніше стало відомо, що план президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо обмеження доступу неповнолітніх до соціальних мереж можуть пом’якшити через ризик судових позовів та розбіжності між країнами ЄС.

14 серпня конституційна рада Франції заблокувала заборону на користування соціальними мережами дітьми віком до 15 років, за яку раніше роголосував парламент.