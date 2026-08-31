В Эстонии создали экспертный совет по защите молодежи от рисков социальных сетей

Эстония присоединилась к европейским дискуссиям о безопасности детей и молодежи в интернете, при этом страна планирует делать ставку не на полный запрет социальных сетей, а на профилактику и экспертные рекомендации.

Об этом объявил в понедельник, 31 августа, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Михал поручил национальным экспертам найти способы уменьшения негативного влияния социальных сетей и игровых сред на психическое здоровье молодежи.

Теперь консультативный совет в составе десяти экспертов – от заместителя председателя Эстонского национального совета молодежи до нейробиолога и клинического психолога – должен к следующему году подготовить предложения и рекомендации для государства, родителей и молодежи как в отношении социальных сетей, так и игровых сред.

Цель заключается в разработке решений, которые учитывают важную роль цифровых сред в повседневной жизни молодежи, но в то же время устраняют и снижают риски, связанные с их использованием.

Работа будет сосредоточена на выявлении потенциальных рисков для психического здоровья молодежи, предотвращении проблемного использования цифровых технологий, повышении осведомленности среди детей и родителей, а также на поиске путей создания более безопасной цифровой среды, которая будет лучше защищать права, здоровье и благополучие молодежи.

"Тревога и проблемы с психическим здоровьем среди молодежи представляют собой серьезную и все более острую проблему", – отметил премьер-министр Эстонии.

Он считает, что важнее запретов – это "найти решения, которые действительно помогли бы молодежи".

"Именно поэтому я созвал консультативный совет, в состав которого вошли ведущие эстонские эксперты, чтобы в сотрудничестве с исследователями, специалистами по работе с молодежью и представителями молодежи найти эффективные способы уменьшения негативного влияния социальных сетей", – добавил Михал.

Напомним, 13 июля Еврокомиссия представила отчет экспертов о безопасности детей в интернете, в котором рекомендуется, чтобы несовершеннолетние в возрасте до 13 лет имели лишь ограниченный по времени доступ к социальным сетям под присмотром родителей.

В то же время позже стало известно, что план председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по ограничению доступа несовершеннолетних к социальным сетям может быть смягчен из-за риска судебных исков и разногласий между странами ЕС.

14 августа Конституционный совет Франции заблокировал запрет на пользование социальными сетями детьми в возрасте до 15 лет, за который в прошлом месяце проголосовал парламент.