У Румунії кажуть про зростання рівня води в Дунаї біля АЕС після підриву скелі

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце у вівторок вранці повідомив, що рівень води в Дунаї в районі атомної електростанції "Чернавода" підвищився на 2 см порівняно з попереднім днем, що забезпечує її безперебійну роботу.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

За його словами, це стало можливим завдяки операції, проведеній фахівцями армії.

"Гарна новина: на атомній електростанції "Чернавода" рівень води підвищився на 2 см порівняно з попереднім днем. З огляду на те, що прогноз вказував на зниження на 2 см, можна сказати, що вчорашня операція дала чистий приріст щонайменше 4 см, а це означає ще два дні роботи на додаток до тих етапів, що вже пройшли", – написав Раду Міруце.

Вранці у понеділок на дні Дунаю підірвали скелю, щоб забезпечити більший рівень води біля Чернаводської атомної електростанції.

Варто зазначити, що в Угорщині АЕС також опинилась на межі зупинки через низький рівень води в Дунаї. Але вранці у вівторок прем’єр Петер Мадяр повідомив про зростання рівня води на 1,5 см.