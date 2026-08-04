Мадяр: Угорщина може уникнути повної зупинки своєї АЕС

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що АЕС "Пакш" була "за кілька міліметрів" до повної зупинки своєї роботи, але рівень води в Дунаї дещо зріс.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Мадяр повідомив, що у вівторок вирушить до АЕС "Пакш".

"Ми були за кілька міліметрів від повного зупинення АЕС "Пакш", але потім рівень води перестав знижуватися, а до ранку він піднявся на 1,5 сантиметра. Остання турбіна наразі працює в безпечному режимі. Вирушаю до "Пакш", – написав прем’єр-міністр.

Про повне зупинення АЕС "Пакш" йдуть дискусії вже кілька днів поспіль; це може відбутися через низький рівень води в Дунаї та високу температуру води.

У понеділок Антал Ковач, керівник відділу комунікацій компанії MVM Paksi Atomerőmű Zrt., заявив, що зупинення АЕС "Пакш" не означає підвищення ризиків для безпеки. Зупинка та повторний запуск енергоблоків є рутинним завданням для персоналу АЕС; цей процес здійснюється щороку під час планового щорічного технічного обслуговування і за всю історію АЕС проводився приблизно 160 разів.

Румунія та Угорщина зіткнулися з загрозою зупинки своїх АЕС та дефіциту електроенергії через вкрай низький рівень води на Дунаї.

У понеділок на дні Дунаю підірвали скелю, щоб забезпечити більший рівень води біля Чернаводської атомної електростанції у Румунії. Великі промислові підприємства закликали обмежити енергоспоживання.