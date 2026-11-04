Прем’єр Іспанії про поразку партії Трампа: ультраправа хвиля руйнується

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відреагував на результати проміжних виборів до Конгресу США, заявивши, що американський народ проголосував "проти ненависті".

Як пише "Європейська правда", про це він написав у мережі X.

Санчес, коментуючи поразку республіканців в обох палатах Конгресу, заявив, що американці голосували проти політики, яка їх збіднювала. Він стверджував, що незабаром те ж саме відбудеться на виборах в Іспанії, які пройдуть 29 листопада.

"Вчора американське суспільство проголосувало проти політики, яка лише збіднює людей. Проти ненависті. Проти мачизму. Проти заперечення кліматичних змін і проти привілеїв еліт. Це сталося в Бразилії. Це щойно сталося в США. І незабаром це станеться в Іспанії", – написав глава іспанського уряду.

У контексті наближення парламентських виборів у Іспанії Санчес попередив лідера опозиційної Народної партії Альберто Нуньєса Фейхоо та главу ультраправого руху Vox Сантьяго Абаскаля, що ультраправа хвиля "вже не набирає сили, а руйнується".

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Президент США Дональд Трамп виправдався за провал своєї партії на проміжних виборах до Конгресу, заявивши, що вони здобули б перемогу, якби він був у виборчому бюлетені.

Трамп також заявив, що визнає результати виборів, та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.