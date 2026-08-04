Мер Сеути звинувачує Марокко у "звірстві" через наплив мігрантів

Мер іспанської Сеути Хуан Хесус Вівас звинувачує Марокко у провокуванні напливу мігрантів, який стався минулого тижня.

Його заяву наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Вівас назвав ці події "жахливим звірством".

"Це жахливе звірство. У морзі лежать 88 тіл, а по той бік кордону їх ще більше", – сказав мер.

Він зазначив, що місцеві жителі спостерігали за подіями з почуттям суміші смутку, занепокоєння та відчаю.

"Люди вважали, що це, якщо й не було організовано, то принаймні заохочувалося або допускалося Марокко", – додав Вівас.

Він провів паралель із подіями 2021 року, коли Рабат послабив прикордонний контроль, дозволивши 10 тисячам осіб перетнути кордон до Сеути протягом двох днів під час дипломатичного протистояння, спричиненого рішенням Мадрида дозволити лідеру руху за незалежність Західної Сахари пройти лікування від COVID-19 в Іспанії.

Минулого тижня десятки тисяч мігрантів, деякі з них – плавом, перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута. За даними іспанського уряду, майже всі вони вже повернулися.

Глава МЗС Іспанії запевнив, що із Сеути повернуть усіх мігрантів "до останнього".

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