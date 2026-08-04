Мэр Сеуты обвиняет Марокко в "зверстве" из-за наплыва мигрантов

Мэр испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас обвиняет Марокко в провоцировании наплыва мигрантов, произошедшего на прошлой неделе.

Его заявление приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Вивас назвал эти события "ужасным зверством".

"Это ужасное зверство. В морге лежат 88 тел, а по ту сторону границы их еще больше", – сказал мэр.

Он отметил, что местные жители наблюдали за событиями со смесью печали, беспокойства и отчаяния.

"Люди считали, что это, если и не было организовано, то, по крайней мере, поощрялось или допускалось Марокко", – добавил Вивас.

Он провел параллель с событиями 2021 года, когда Рабат ослабил пограничный контроль, позволив 10 тысячам человек пересечь границу в Сеуту в течение двух дней во время дипломатического противостояния, вызванного решением Мадрида разрешить лидеру движения за независимость Западной Сахары пройти лечение от COVID-19 в Испании.

На прошлой неделе десятки тысяч мигрантов, некоторые из них – вплавь, пересекли границу с Марокко в соседний испанский город Сеута. По данным испанского правительства, почти все они уже вернулись.

Глава МИД Испании заверил, что из Сеуты вернут всех мигрантов "до последнего".

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