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МЗС Ірану заперечує переговори зі США

Новини — Понеділок, 3 серпня 2026, 11:30 — Іванна Костіна

Іран наразі не веде переговорів із Сполученими Штатами Америки.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ країни Есмаїл Багаї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Есмаїл Багаї зазначив, що режим лише веде переговори з Оманом з метою встановлення тимчасового безпечного маршруту через Ормузьку протоку.

Він додав, що планів щодо прийому делегації або відправлення власної делегації немає.

Він зазначив, що угоди з Оманом, який також межує з цією ключовою водною артерією, буде недостатньо для її відкриття.

Поки триває "агресія США", ситуація в протоці залишатиметься незмінною, сказав Багаї.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що у понеділок відбудуться переговори з Іраном.

Нагадаємо, 30 липня військові США завдали нових ударів по іранських об'єктах у відповідь на атаку Тегерана на американські сили в Йорданії після кількаденної паузи.

Перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.

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