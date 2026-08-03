МЗС Ірану заперечує переговори зі США

Іран наразі не веде переговорів із Сполученими Штатами Америки.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ країни Есмаїл Багаї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Есмаїл Багаї зазначив, що режим лише веде переговори з Оманом з метою встановлення тимчасового безпечного маршруту через Ормузьку протоку.

Він додав, що планів щодо прийому делегації або відправлення власної делегації немає.

Він зазначив, що угоди з Оманом, який також межує з цією ключовою водною артерією, буде недостатньо для її відкриття.

Поки триває "агресія США", ситуація в протоці залишатиметься незмінною, сказав Багаї.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що у понеділок відбудуться переговори з Іраном.

Нагадаємо, 30 липня військові США завдали нових ударів по іранських об'єктах у відповідь на атаку Тегерана на американські сили в Йорданії після кількаденної паузи.

Перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.