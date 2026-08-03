МЗС Ірану заперечує переговори зі США
Іран наразі не веде переговорів із Сполученими Штатами Америки.
Про це заявив речник міністерства закордонних справ країни Есмаїл Багаї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Есмаїл Багаї зазначив, що режим лише веде переговори з Оманом з метою встановлення тимчасового безпечного маршруту через Ормузьку протоку.
Він додав, що планів щодо прийому делегації або відправлення власної делегації немає.
Він зазначив, що угоди з Оманом, який також межує з цією ключовою водною артерією, буде недостатньо для її відкриття.
Поки триває "агресія США", ситуація в протоці залишатиметься незмінною, сказав Багаї.
Раніше Дональд Трамп заявляв, що у понеділок відбудуться переговори з Іраном.
Нагадаємо, 30 липня військові США завдали нових ударів по іранських об'єктах у відповідь на атаку Тегерана на американські сили в Йорданії після кількаденної паузи.
Перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.