Трамп хочет, чтобы во вторник Иран пошел на соглашение об открытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Иран, чтобы тот еще во вторник заключил соглашение с Оманом по поводу Ормузского пролива, в противном случае стране грозят разрушительные авиаудары.

Заявление американского президента приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Агентство отмечает, что дипломатическое урегулирование, по всей видимости, зависит от переговоров между Оманом и Ираном об увеличении количества судов, проходящих через пролив.

Признаков прогресса в этих переговорах почти нет, и Иран продолжает придерживаться жесткой позиции в отношении этого водного пути.

Он настаивает, что имеет право регулировать морское движение и атаковать суда, пытающиеся пройти через пролив без его разрешения.

Иран также обещает жестко ответить на любые масштабные удары со стороны США и Израиля.

"Вы узнаете об этом сегодня или завтра. Имею в виду, что всё решится быстро, так или иначе. Это не очень сложно", – сказал Трамп журналистам в понедельник.

В то же время Трамп регулярно отказывался от проведении масштабных атак на Иран. Если на этот раз он всё-таки решит их осуществить, это, вероятно, приведёт к дальнейшему росту цен на нефть.

Поздно вечером в понедельник иранский высокопоставленный чиновник призвал США "сделать первый шаг и изменить свое поведение", вернувшись к условиям соглашения, достигнутого обеими сторонами в июне.

Ормузский пролив, являющийся жизненно важным каналом для поставок нефти, сжиженного природного газа и других товаров, таких как удобрения.

Через него почти не проходят суда, по крайней мере с включенными транспондерами. Большинство из тех, кто все-таки проходит, движутся по северному маршруту вблизи иранских берегов с разрешения Ирана или по южному – вблизи территории Омана.

Трамп заявил, что "никаких сборов" за доступ к проливу не будет, хотя именно это Тегеран выдвинул в качестве ключевого условия любого соглашения.

Трамп ранее заявил, что решил приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам ещё один шанс.

Он также говорил, что переговоры с Ираном должны были состояться в понедельник. Впрочем, иранская сторона заявила, что в настоящее время не ведёт переговоров с США.