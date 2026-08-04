Цьогорічний липень став найспекотнішим місяцем в історії Франції

Липень 2026 року став найспекотнішим місяцем, який коли-небудь фіксувався у Франції з моменту початку спостережень у 1900 році.

Про це повідомила у вівторок служба Météo-France, передає "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Цьогорічний липень перевершив попередні рекорди спеки серпня 2003 року та липня 2006 року.

Середня місячна температура склала 24,9°C.

Крім того, липень 2026 року став третім найпосушливішим липнем за всю історію спостережень у Франції.

Дефіцит опадів склав майже 70%, що призвело до рекордного рівня середньої посухи ґрунту, еквівалентного рівню середини серпня 2022 року, що має значні наслідки для сільського господарства та сприяє виникненню пожеж.

Як повідомлялося, рівень води у малих річках і струмках Франції станом на кінець липня сягнув історичного мінімуму для цієї пори року.

Як відомо, Франція за літо пережила три хвилі спеки. На півдні у багатьох місцях триває боротьба з лісовими пожежами. З понеділка українські вогнеборці почали працювати поруч з французькими у департаменті Жиронда, який цього літа найбільше постраждав від пожеж.