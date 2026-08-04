Июль этого года стал самым жарким месяцем в истории Франции

Июль 2026 года стал самым жарким месяцем, который когда-либо фиксировался во Франции с момента начала наблюдений в 1900 году.

Об этом сообщила во вторник служба Météo-France, передает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Июль этого года побил предыдущие рекорды жары августа 2003 года и июля 2006 года.

Среднемесячная температура составила 24,9°C.

Кроме того, июль 2026 года стал третьим самым засушливым июлем за всю историю наблюдений во Франции.

Дефицит осадков составил почти 70%, что привело к рекордному уровню средней засухи почвы, эквивалентному уровню середины августа 2022 года, что имеет значительные последствия для сельского хозяйства и способствует возникновению пожаров.

Как сообщалось, уровень воды в малых реках и ручьях Франции по состоянию на конец июля достиг исторического минимума для этого времени года.

Как известно, Франция за лето пережила три волны жары. На юге во многих местах продолжается борьба с лесными пожарами. С понедельника украинские пожарные начали работать бок о бок с французскими в департаменте Жиронда, который этим летом больше всего пострадал от пожаров.