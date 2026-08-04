Глава МВС Естонії: маємо план на випадок напливу мігрантів

В уряді Естонії заявляють, що плани дій на випадок погіршення ситуації з нелегальною міграцією вже підготовлено.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, якого цитує ERR.

Ця заява пролунала на тлі того, як в ЄС обговорюють ситуацію в Сеуті, яка зіштовхнулась із напливом мігрантів.

У цьому контексті Таро зазначив, що головний посил Естонії полягає в тому, що необхідно виявити солідарність і допомагати союзникам.

"Ми маємо взяти під контроль зовнішній кордон і тримати його під контролем. І другий принцип – це те, що якщо хтось все-таки нелегально перетнув цей кордон, якщо цим людям вдалося пробратися, то має відбутися й ефективне вислання назад", – зазначає міністр внутрішніх справ.

При цьому в Естонії за останні тижні було затримано понад вісімдесят нелегальних мігрантів. Однак як у міністерстві, так і в Департаменті поліції та прикордонної охорони вважають, що відновлення контролю на внутрішніх кордонах Шенгенської зони має залишатися крайнім заходом, оскільки їхнє закриття лише перенаправить міграційні потоки до інших країн.

У поліції наголошують, що наразі вже посилено перевірки в портах, аеропорту та на основних маршрутах пересування. При цьому весь наявний резерв поки що не задіяно. Якщо ситуація погіршиться, додаткові заходи готові вводити поступово.

Ігор Таро додав, що на випадок збільшення міграційного тиску Естонія має свій кризовий план.

Тим часом прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав Європейський Союз ще більше посилити свою міграційну політику шляхом запровадження "надзвичайного режиму" для випадків масового міграційного тиску, таких як нещодавні події в іспанському автономному місті Сеута.

Детально про кризу у Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.