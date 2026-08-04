Глава МВД Эстонии: у нас есть план на случай наплыва мигрантов

В правительстве Эстонии заявляют, что планы действий на случай ухудшения ситуации с нелегальной миграцией уже подготовлены.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, которого цитирует ERR.

Это заявление прозвучало на фоне обсуждения в ЕС ситуации в Сеуте, где наблюдается наплыв мигрантов.

В этом контексте Таро отметил, что главный посыл Эстонии заключается в том, что необходимо проявить солидарность и помогать союзникам.

"Мы должны взять под контроль внешнюю границу и держать её под контролем. И второй принцип – это то, что если кто-то всё-таки нелегально пересёк эту границу, если этим людям удалось пробраться, то должна последовать и эффективная высылка обратно", – отмечает министр внутренних дел.

При этом в Эстонии за последние недели было задержано более восьмидесяти нелегальных мигрантов. Однако как в министерстве, так и в Департаменте полиции и пограничной охраны считают, что восстановление контроля на внутренних границах Шенгенской зоны должно оставаться крайней мерой, поскольку их закрытие лишь перенаправит миграционные потоки в другие страны.

В полиции отмечают, что в настоящее время уже усилены проверки в портах, аэропорту и на основных маршрутах передвижения. При этом весь имеющийся резерв пока не задействован. Если ситуация ухудшится, дополнительные меры готовы вводить постепенно.

Игорь Таро добавил, что на случай усиления миграционного давления у Эстонии есть свой кризисный план.

Между тем премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Европейский Союз ещё больше ужесточить свою миграционную политику путём введения "чрезвычайного режима" для случаев массового миграционного давления, таких как недавние события в испанском автономном городе Сеута.

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.