Прем'єр Греції закликав ЄС посилити політику у разі використання мігрантів як зброї

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав Європейський Союз ще більше посилити свою міграційну політику шляхом запровадження "надзвичайного режиму" для випадків масового міграційного тиску, таких як нещодавні події в іспанському автономному місті Сеута.

Про це йдеться у його колонці у Politico, передає "Європейська правда".

Як додаткові приклади він навів масовий наплив мігрантів із Туреччини в Евросі у 2020 році, а також подібні події в Литві, Польщі та Латвії на їхніх кордонах із Білоруссю у 2021 році.

Серед заходів, запропонованих грецьким прем’єр-міністром, – тимчасове призупинення розгляду заяв про надання притулку, прискорене повернення новоприбулих, а також негайна фінансова та технічна допомога з боку ЄС.

Міцотакіс заявив, що нещодавно ухвалений Пакт ЄС про міграцію та притулок є недостатнім, оскільки ці інструменти призначені "для ситуацій, які, по суті, залишаються керованими".

"Недавні події на кордонах Європи, зокрема в іспанській Сеуті, є черговим нагадуванням про те, що міграція вже не є лише гуманітарною проблемою чи викликом для управління. У деяких випадках вона перетворилася на інструмент геополітичного тиску", – зазначив він, стверджуючи, що за таких обставин повне застосування стандартних систем надання притулку та прийому для всіх прибулих "є не просто складним – часто це взагалі неможливо".

Міцотакіс зазначив, що масові припливи мігрантів підривають довіру громадськості та ускладнюють функціонування Шенгенської зони.

"У чітко визначених виняткових ситуаціях, що супроводжуються надзвичайним і непропорційним тиском – чи то на сухопутних кордонах, чи то після масового прибуття морем – країнам-членам слід надати можливість, у рамках спеціального режиму надзвичайних ситуацій ЄС, тимчасово призупинити розгляд заяв про надання притулку для новоприбулих осіб, одночасно здійснюючи оперативне повернення тих, хто не має права на перебування, у повній відповідності до правових зобов’язань ЄС", – заявив Міцотакіс.

Минулого тижня десятки тисяч мігрантів, деякі з них – плавом, перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута. За даними іспанського уряду, майже всі вони вже повернулися.

Глава МЗС Іспанії запевнив, що із Сеути повернуть усіх мігрантів "до останнього".

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