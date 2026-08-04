У Чехії зафіксували найспекотнішу ніч за всю історію спостережень: на станції Бистржице-під-Гостином температура не опустилася нижче 27,9 градусів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČT24.

Цей показник на майже 0,7 градуса перевищує рекорд 2013 року.

У багатьох інших місцях також фіксували так звану "тропічну ніч", коли температура не опускалася нижче 20 градусів.

"Мінімальні температури о п’ятій годині ранку найчастіше коливалися навколо двадцяти градусів за Цельсієм; були й місця, де температура опустилася аж до чотирнадцяти градусів, але також були й місцевості, де протягом усієї ночі вона не опускалася нижче 25 градусів", – повідомили метеорологи.

У вівторок в Чехії також фіксують сильну спеку: температура найчастіше сягає від 34 до 39 градусів.

Похолодання настане із заходу у другій половині робочого тижня. У Чехії виникнуть сильні грози, які рухатимуться з півдня на північ, швидкість поривів вітру під час них може сягати 70–100 кілометрів на годину, а також можливі град і зливи.

Повідомляли, що липень 2026 року став найспекотнішим місяцем, який коли-небудь фіксувався у Франції з моменту початку спостережень у 1900 році.

А у 25 великих містах Італії оголошували червоний рівень небезпеки через надзвичайну спеку.