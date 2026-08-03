У 25 великих містах Італії оголошено найвищий рівень небезпеки через сильну спеку

У понеділок, 3 серпня, у 25 великих містах Італії оголошено червоний рівень небезпеки через надзвичайну спеку: температура повітря сягає 40°C.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Міністерство охорони здоров’я оголосило найвищий рівень тривоги для 25 із 27 великих міст і попередило про високий ризик для здоров’я не лише для вразливих груп, а й для всього населення.

Поза списком залишаються лише Мессіна та Реджо-ді-Калабрія, тоді як решта країни продовжує боротися з аномально високими температурами та задухою.

Водночас Служба цивільного захисту оголосила "жовте" попередження через ризик гроз у деяких районах Абруццо, Умбрії та Сицилії, хоча загалом погодну ситуацію, як і раніше, визначатиме африканський антициклон.

Згідно з останніми метеорологічними даними, Італія ще кілька днів залишатиметься під впливом потужного субтропічного антициклону, що охоплює значну частину Середземномор’я.

Температура триматиметься значно вище кліматичної норми для цього періоду.

У внутрішніх районах Центральної Італії та на більшій частині Паданської рівнини денні максимуми повсюдно сягатимуть 38–39 градусів, а в зонах, найбільш схильних до накопичення тепла, можливі піки, близькі до 40 градусів.

Найбільше постраждають рівнина Емілія-Романья, південна частина Венето, південний схід Ломбардії, Умбрія, а також внутрішні райони Тоскани та Лаціо.

Італійське МОЗ нагадує, що 3-й рівень небезпеки означає надзвичайну ситуацію з можливими наслідками для здоров’я навіть у молодих і фізично здорових людей. Відомство рекомендує обмежити перебування на вулиці в найспекотніші години, пити воду якомога частіше та приділяти особливу увагу літнім людям, дітям і особам із груп ризику.

Розрахунки основних європейських метеомоделей прогнозують можливе ослаблення африканського антициклону приблизно 8–9 серпня. У цей період на північ Італії можуть надійти більш нестабільні повітряні маси з Атлантики, що призведе до гроз і першого зниження температур.

Нагадаємо, за оцінками Інституту імені Роберта Коха, цього року по всій Німеччині через високі температури вже померло майже 10 тисяч людей.

Бельгійський інститут громадського здоров’я Sciensano повідомив, що під час червневої спекотної хвилі та в перші дні липня було зареєстровано 2 тисячі смертей, що становить надмірну смертність на рівні 48%.

У Франції кількість смертей, які пов’язують з рекордною спекою у червні, наблизилась до 5800.