В Чехии зафиксировали самую жаркую ночь за всю историю наблюдений: на станции Быстржице-под-Гостином температура не опустилась ниже 27,9 градусов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČT24.

Этот показатель почти на 0,7 градуса превышает рекорд 2013 года.

Во многих других местах также фиксировали так называемую "тропическую ночь", когда температура не опускалась ниже 20 градусов.

"Минимальные температуры в пять часов утра чаще всего колебались около двадцати градусов по Цельсию; были и места, где температура опустилась аж до четырнадцати градусов, но также были и местности, где в течение всей ночи она не опускалась ниже 25 градусов", – сообщили метеорологи.

Во вторник в Чехии также фиксируется сильная жара: температура чаще всего достигает от 34 до 39 градусов.

Похолодание наступит с запада во второй половине рабочей недели. В Чехии возникнут сильные грозы, которые будут двигаться с юга на север, скорость порывов ветра во время них может достигать 70–100 километров в час, а также возможны град и ливни.

Сообщалось, что июль 2026 года стал самым жарким месяцем, который когда-либо фиксировался во Франции с момента начала наблюдений в 1900 году.

А в 25 крупных городах Италии объявили красный уровень опасности из-за чрезвычайной жары.