Лісова пожежа у Франції викрила схованку з 400 боєприпасами часів Другої світової

Лісові пожежі на півдні Франції призвели до виявлення схованки із чотирма сотнями снарядів та боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

За даними місцевої влади, цю схованку виявили у селі Ле-Порж, що у регіоні Нова Аквітанія.

Керівник місцевої пожежної служби розповів, що вибухи, що пролунали під час пожеж і які спочатку вважали вибухами газових балонів, могли бути вибуховими речовинами часів Другої світової війни, що детонували під дією високої температури.

Фото: AFP

"У другу ніч пожежі було чутно понад 100 вибухів. На території нашої громади під землею були заховані склади боєприпасів, але ми про це не знали, і вони вибухнули", – сказав голова французького села Мартіаль Занінетті.

За його словами, завдяки операціям з розмінування більшість мешканців вже повернулися до своїх домівок, втім, певні райони досі залишаються закритими для доступу. Лісова пожежа знищила понад 180 будинків у цьому районі.

Нещодавно сапери Угорських збройних сил повідомили, що через низький рівень води в Дунаї з мулу поблизу причалу на площі Баттьяні у Будапешті було вилучено боєприпаси часів Другої світової війни.

Також писали, що у східній Іспанії пожежники, які боролися з масштабними займаннями, зіштовхувалися з додатковою небезпекою через нерозірвані боєприпаси, що залишилися ще з часів громадянської війни 1936–1939 років.